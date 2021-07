Veículo usado pelo policial morto tinha pelo menos seis marcas de tiros - Divulgação

Publicado 19/07/2021 08:53 | Atualizado 19/07/2021 12:47

Rio - Um policial militar foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (19) na Vila da Penha, na Zona Norte do Rio. O sargento Rodrigo Mendonça de Andrade teve seu carro cercado por quatro homens armados. Os assassinos fugiram levando a farda e a arma dele.

O crime ocorreu por volta das 3h, entre as ruas Tejupa e Honório Pimentel. O policial estava em seu carro particular, um Ford Fiesta branco. O veículo tinha pelo menos seis marcas de tiros.

Testemunhas relataram que o policial militar chegou a sair do veículo para trocar tiros com os criminosos, mas acabou baleado na cabeça e não resistiu. O PM era lotado no 16º BPM (Olaria).

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar o caso. A Polícia Civil apreendeu um carregador de pistola e um celular, possivelmente abandonados pelos criminosos. O material será periciado.

Em nota, a PM lamentou a morte do sargento Rodrigo Mendonça de Andrade. Segundo a assessoria da corporação, o policial de 44 anos estava há 22 anos na instituição. Ele era casado e deixa uma filha.

"A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta profundamente a morte do segundo sargento Rodrigo Mendonça de Andrade, nesta segunda-feira (19). Ainda não há informações sobre o sepultamento do militar".

De janeiro até esta segunda-feira, são mais de 100 agentes de segurança atingidos por tiros no Rio. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, dos 109 agentes, 45 morreram. Entre os agentes baleados, 87 eram policiais militares: 32 deles morreram.