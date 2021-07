Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman (IJV) - Divulgação

Rio - Após vistoria da Comissão de Saúde Animal da Câmara Rio no Instituto Jorge Vaitsman (IJV), popularmente conhecido como Hospital Veterinário da Mangueira, na terça-feira (20), foi constatado que desde abril deste ano animais que precisam de cirurgias de emergência têm sido abandonados à própria sorte pela prefeitura do Rio de Janeiro. A unidade municipal fez doações de anestésicos para tratamentos de Covid-19 em hospitais, com isso, cirurgias em cães e gatos estão paralisadas.



"Mesmo com os casos e internações de Covid em queda na cidade, as cirurgias veterinárias seguem paralisadas desde abril, por falta de insumos. Hoje um animal que é atropelado nas ruas e chega precisando de uma cirurgia de emergência acaba morrendo", disse o presidente da Comissão de Saúde Animal da Câmara RJ, o vereador Dr. Marcos Paulo, que recebeu da direção do IJV a informação de que a compra emergencial de novos insumos já foi autorizada, mas ainda não há prazo para chegada de novos anestésicos e medicamentos.

Dr. Marcos Paulo chamou a atenção para o fato de o IJV não ser um hospital. O vereador tem sido incisivo na cobrança de mais investimentos da prefeitura em políticas públicas de assistência veterinária no RJ. "O número de animais nas ruas e residências só aumenta na cidade e até hoje o Rio de Janeiro não possui um hospital público veterinário. O IJV é um instituto de zoonoses, não é hospital, faz poucas cirurgias, e mesmo assim cobra preços populares da população. Hoje, com a falta de insumos, os animais estão abandonados à própria sorte na cidade. Precisamos, com urgência, de um hospital veterinário público totalmente gratuito e com capacidade para atender a emergências", reforçou Marcos Paulo, lembrando que a capital paulista possui 4 hospitais públicos veterinários e o Rio de Janeiro segue sem nenhum.

Procura para comentar a situação de cães e gatos que aguardam uma cirurgia de emergência no IJV, a Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses ainda não respondeu.