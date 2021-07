Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Publicado 20/07/2021 19:57

Após a prefeitura de Vassouras anunciar que pessoas sem comorbidades com menos de 30 anos precisam pegar uma declaração de cadastro na sua Unidade de Saúde para poder receber a vacina contra a covid-19, moradores reclamaram da exigência. Na postagem feita nas redes sociais da prefeitura nesta terça-feira (20), algumas pessoas questionaram a razão do comprovante de residência não ser suficiente e também reclamaram da possível necessidade de exposição à aglomeração nos postos de saúde. "Como assim declaração? Não basta o comprovante de residência? Mais uma exposição desnecessária", escreveu uma internauta. "Tinha que aparecer mais um obstáculo para se vacinar", comentou outra.

. A vacinação acontece entre 9h e 15h, nos pontos de vacinação abaixo.- Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)- Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)- Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)- Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)- Centro de Convenções General Sombra (Av. Otávio Gomes, nº 500, Centro)- Fórum (Av. Marechal Paulo Torres, nº 731)*Cada distrito também terá seu ponto de vacinação