88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 19/07/2021 22:20 | Atualizado 19/07/2021 22:38

Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí prenderam um homem acusado de estuprar a própria filha de 16 anos por um ano. A ação aconteceu no âmbito da Operação Acalento, desencadeada em todo o país pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a PCERJ informou nesta segunda (19), o suspeito foi capturado no centro de Barra do Piraí na última sexta (16), após denúncia da vítima. Laudos de perícia confirmaram o crime.

Segundo as investigações, o acusado chegou a suspeitar que a vítima estivesse grávida e disse que ela faria um aborto, mas a gravidez não se confirmou. O homem, cujo nome não foi revelado, foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.