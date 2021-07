Universidade de Vassouras realiza evento em parceria com FGV - Reprodução

Universidade de Vassouras realiza evento em parceria com FGVReprodução

Publicado 20/07/2021 20:11 | Atualizado 20/07/2021 20:16

Nesta terça-feira (20), a Universidade de Vassouras divulgou o resultado do vestibular 2021/2 do curso de Medicina para quem participou da seleção por meio das provas. As matrículas devem ser realizadas entre amanhã (21) e sexta-feira (23), na Secretaria Acadêmica de Graduação, localizada na Avenida Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos (Broadway). O resultado para quem realizou o vestibular pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi divulgado em 18 de junho.