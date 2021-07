108ª DP de Três Rios - (Imagem: Divulgação)

Publicado 20/07/2021 19:08

Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios prenderam um homem acusado de roubar um motoboy em 25 de fevereiro deste ano. Segundo as investigações, o dono de uma lanchonete compareceu na delegacia naquela ocasião relatando que recebeu a ligação de um homem solicitando um lanche. Atendendo ao pedido, o motoboy se dirigiu ao local e foi recebido pelo homem com uma faca. Ele anunciou o assalto, levou todos os pertences do entregador e o dinheiro de outras entregas.

Iniciada a investigação, o setor de roubos da unidade policial identificou o acusado, que também é autor de outros assaltos em Três Rios. Com base nas informações, a delegacia solicitou um pedido de prisão temporária à Justiça. A equipe fez diligências, localizou, prendeu e encaminhou o acusado até a 108ª DP para prestar depoimento. Segundo a PCERJ, outras possíveis vítimas serão chamadas para reconhecer o autor na unidade policial.