Publicado 19/07/2021 22:35

Na noite desta segunda-feira (19), a prefeitura de Vassouras anunciou repescagem da vacinação contra covid-19 para amanhã (20). As pessoas que fazem parte dos grupos já anunciados e que ainda não se vacinaram devem comparecer no Centro de Convenções General Sombra a partir das 8h30, quando as senhas começarão a ser distribuídas. A imunização será realizada das 9h às 12h ou até que as 150 doses disponíveis sejam esgotadas. O Centro de Convenções fica localizado na Avenida Otávio Gomes, n° 500, no centro da cidade.