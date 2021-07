Cabo Frio

Investidores denunciam corretora do "ramo de bitcoins" por golpe em Cabo Frio

A corretora, cujo CNPJ teve início das atividades em março deste ano, ganhou destaque no mercado de criptomoedas na região ao prometer lucros mais altos do que outras do mesmo ramo

Publicado 19/07/2021 19:23 | Atualizado há 1 dia