A prisão aconteceu no bairro Jardim CaiçaraDivulgação

Publicado 19/07/2021 17:39

Neste sábado (17), um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, uma equipe do Serviço Reservado da PM procedeu até a Rua Suécia, nº13, munida de informações apontando a posse de arma no local.

No endereço, o acusado portava um revólver calibre 38. Foi dada a voz de prisão em flagrante e ele foi conduzido para a 126ªDP, onde permaneceu preso.