O homem acusado de ter estuprado já está preso na 126 DP - Internet

Publicado 17/07/2021 15:03

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (16), um homem acusado de ter estuprado uma menina de 13 anos no bairro do Jacaré, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com a PM, ele entrou na casa da jovem e a pegou a força, cometendo a violência.

Ele já está preso, encaminhado para a 126ª DP.