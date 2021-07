A expectativa é de que a rede retome as atividades, no formato híbrido e em esquema de rodízio, em 30% das unidades escolares - SECOM

A expectativa é de que a rede retome as atividades, no formato híbrido e em esquema de rodízio, em 30% das unidades escolaresSECOM

Publicado 16/07/2021 20:15

A secretária de Educação de Cabo Frio, Elicéa da Silveira, recebeu na manhã desta sexta-feira (16) os vereadores que compõem a comissão especial de educação da Câmara Municipal. Na pauta estavam o retorno híbrido das aulas nas escolas da rede municipal, visitas técnicas nas unidades e processo seletivo. Estavam presentes os vereadores Alexandra Codeço, Josias da Swell, Rodolfo Machado e Vinícius Corrêa.

Em relação ao retorno híbrido das atividades, a secretária apontou que as tratativas entre a Secretaria de Educação, Ministério Público e Sepe Lagos avançam, e que a expectativa é de que a rede retome as atividades, no formato híbrido e em esquema de rodízio, em 30% das unidades escolares, até a primeira quinzena de agosto.

Publicidade

Sobre as visitas técnicas nas escolas com condições de receber os alunos para este retorno híbrido, a secretária explicou que foram encerradas nesta terça-feira (13), e foram acompanhadas pelo Sindicato da categoria. Uma nova etapa terá início nas próximas semanas para verificar a situação das demais unidades e dar andamento nos reparos.

Por fim, em relação ao processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva, Elicéa informou que um edital de convocação está sendo preparado pela equipe de Recursos Humanos e será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura, juntamente com o cronograma de apresentação de documentos.

Publicidade

Na ocasião, Elicéa respondeu os questionamentos e reforçou que está à disposição da Câmara para tratar de assuntos que sejam de interesse público.

“A Secretaria de Educação vai responder sempre a todos os ofícios que forem encaminhados pela Câmara. Sigo o artigo número 37 da Constituição, que trata dos princípios básicos do serviço público, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A minha equipe trabalha para que as demandas sejam sempre respondidas com a maior eficiência, para garantir transparência dos atos da Secretaria”, comentou.