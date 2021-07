A sede da Secretaria fica localizada na rua Florisbela Roza Pena, 292, Braga, próximo ao Fórum. - SECOM

Publicado 15/07/2021 19:58

Pelo menos 102 pessoas, do total de 1197 selecionadas, compareceram na Secretaria Municipal de Assistência Social de Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (14), para retirar o cartão do programa Supera RJ. O programa, de transferência de renda, é uma realização do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Para ser beneficiada, a pessoa precisa estar inscrita no Cadastro Único, e não pode ser beneficiada por nenhum outro projeto ou programa, seja do governo municipal ou federal. Também são contempladas pessoas que estavam desempregadas na pandemia e se inscreveram no site do Supera Rio.

Segundo a coordenadora do Cadastro Único, Wanessa Garcia, a Prefeitura de Cabo Frio está apoiando o programa na distribuição dos cartões aos selecionados pelo Governo do Estado.

“Os inscritos que não receberam a mensagem de texto, mas gostariam de verificar se foram selecionados, podem procurar o CRAS mais próximo da sua residência. Também existe a opção de acessar o site do programa ou obter informações pela Central de Atendimento 0800 071 7474”, explicou.

A coordenadora ainda informou que o programa contemplará com um auxílio mensal de R$ 200 até o dia 31 de dezembro de 2021. O valor poderá ser acrescido de R$ 50 por filho, sendo limitado a dois filhos por família, chegando a um total de R$ 300.

A população residente de Cabo Frio, contemplada pelo programa, poderá retirar o seu cartão na recepção da Secretaria Municipal de Assistência Social, de segunda a sexta, das 9h às 16h, portando documento de identificação com foto e CPF. A sede da Secretaria fica localizada na rua Florisbela Roza Pena, 292, Braga, próximo ao Fórum.