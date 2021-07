Receberam a primeira dose contra a Covid-19 homens e mulheres com 42 anos; e a segunda dose quem estava no período de vacinar e todos que perderam o prazo - SECOM

Receberam a primeira dose contra a Covid-19 homens e mulheres com 42 anos; e a segunda dose quem estava no período de vacinar e todos que perderam o prazoSECOM

Publicado 12/07/2021 21:58

A prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, realizou neste sábado (10) um mutirão de vacinação em sete postos de saúde, aplicando um total de 1.851 doses no primeiro e segundo distritos. Receberam a primeira dose contra a Covid-19 homens e mulheres com 42 anos; e a segunda dose quem estava no período de vacinar e todos que perderam o prazo, independentemente da idade.

Os locais de vacinação no primeiro distrito foram nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jardim Peró, Vila Nova, Guarani e Jardim Caiçara, e ainda no sistema drive-thru do Centro Municipal de Reabilitação, no bairro Novo Portinho.

Em Tamoios, a vacinação ocorreu no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva no bairro Santo Antônio e no sistema drive-thru na orla do bairro. Segundo a coordenadora da Saúde de Tamoios, Priscila Dantas, a atenção maior foi direcionada à triagem.

“Tivemos uma atenção redobrada na averiguação das documentações apresentadas para que não houvesse equívocos na vacinação, como pessoas que já tomaram as devidas doses não as repetissem. Temos o controle de todos que já foram vacinados no sistema e a quantidade exata de segunda dose reservada para cada grupo”, destacou a coordenadora.

A coordenadora de imunização, Patrícia Freitas, informou que foram aplicadas 1.704 doses únicas da vacina da Janssen; 75 primeiras doses da vacina da Oxford AstraZeneca e 22 primeiras doses e 50 segundas doses da vacina da Pfizer.