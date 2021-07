A vacinação deste grupo começou no dia 8 de junho e terminou nesta sexta-feira (9). - SECOM

Até esta segunda-feira (12) em Cabo Frio, na Região dos Lagos, 60 pessoas em situação de rua foram imunizadas contra covid-19. A vacinação deste grupo começou no dia 8 de junho e terminou nesta sexta-feira (9).

Para atingir um maior número possível de pessoas, os profissionais que atuam na abordagem social fizeram um levantamento daquelas que já são atendidas no Centro de Acolhimento Municipal e na Casa de Passagem, e também nos pontos específicos da cidade onde essas pessoas costumam ficar.

“Iniciamos a imunização por quem já é acolhido na Casa de Passagem e Centro de Acolhimento, e concluímos realizando o que chamamos de busca ativa pelas pessoas que se mantém nas ruas. A partir de agora, continuaremos realizando o encaminhamento desse público por meio do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS” explicou a superintendente da Proteção Social Especial, Mariana Rangel.

Para o secretário de Saúde, Felipe Fernandes, a vacinação de mais um grupo prioritário, e o avanço na aplicação da primeira dose na população em geral, coloca Cabo Frio à frente do previsto na segunda edição que pactua o calendário unificado do Estado do Rio de Janeiro.

“Estamos seguindo com todo rigor o Plano Nacional de Imunização e com responsabilidade na aplicação das doses da vacina, que é escalonada devido ao envio pelo Estado, em pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Graças a essa atuação, a imunização da nossa cidade avançou e permitiu a redução em 80% nos casos de internação com agravamento da doença. Nós pedimos agora para que a população mantenha a consciência e evite aglomerações, utilize máscara e álcool em gel” conclui Felipe Fernandes.