Castro inaugurou reforma de IML, mas não deu data para hospital prometido há mais de três meses para pacientes da COVID Renata Cristiane

Por Renata Cristiane

Publicado 10/07/2021 21:45

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), esteve na Região dos Lagos nesta sexta-feira (9), para cumprir uma agenda de inaugurações nos municípios da região.

Governador inaugurando Faetec de Iguaba Renata Cristiane

Na oportunidade, Castro afirmou que as inaugurações são uma prova do processo de democratização do investimento. Após um atraso na chegada, devido a um problema na decolagem da aeronave ainda na capital, Castro pousou em Iguaba Grande, onde participou da inauguração de uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), que oferece cursos de qualificação profissional. Ao todo, serão ofertadas sete tipos de formação, com duração de 20 semanas e 15 vagas para o segundo semestre.Na oportunidade, Castro afirmou que as inaugurações são uma prova do processo de democratização do investimento.

“Temos tentado, com esse processo, que as cidades tenham oportunidades de desenvolvimento, em parcerias, mas que tenham a sua importância, formando blocos regionais de emprego, renda e uma vida melhor. Trazemos a ideia de um Estado forte, que trabalha de forma coordenada em busca do sucesso”, disse o governador.

Na sequência, Cláudio Castro participou da inauguração da pedra fundamental do complexo cinematográfico de São Pedro da Aldeia e, após o almoço, o governador entregou a reforma da unidade do Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, que passou por uma reestruturação após cinco anos fechada.

Em entrevista ao O Dia, o governador falou ainda sobre a reabertura do Hospital Unilagos, que foi prometida em uma visita anterior à região, há cerca de 100 dias atrás, e até hoje a promessa não saiu do papel.

“Muitas vezes esbarramos em processos administrativos. Conseguimos controlar a pandemia e o hospital ainda vai acontecer. Ele já foi descentralizado para UERJ e a promessa continua para a população, que terá, de forma correta esse equipamento”, garantiu sem fixar nenhuma data.