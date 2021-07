O chefe do executivo disse que deve voltar ao trabalho nesta quinta (8). - Renata Cristiane

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:54

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (7), após ser submetido a um procedimento cirúrgico para eliminar um nódulo do fígado. A cirurgia foi realizada nesta terça-feira (6), em Niterói. O chefe do executivo disse que deve voltar ao trabalho nesta quinta (8).

Em janeiro de 2019, José Bonifácio realizou um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no pâncreas, e venceu o câncer. Porém, em um exame de imagens, foi detectado um nódulo no fígado, se fazendo necessária a realização da cirurgia de ablação percutânea de tumor plácida.

Em nota, a prefeitura afirma que o procedimento realizado no Complexo Hospitalar de Niterói foi um sucesso e o prefeito passa bem. Bonifácio deve ficar afastado do cargo por quatro dias, e a vice-prefeita Magdala Furtado assumiu o comando do executivo municipal enquanto isso.

No final de junho o prefeito do município precisou passar por cirurgia no nariz após se acidentar em vistoria de obra em Cabo Frio. Bonifácio foi atingido por uma placa de madeirite enquanto fiscalizava a obra do monumento do pescador, que foi inaugurado no último dia 29 de junho.