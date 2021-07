A divulgação, que seria na última quarta-feira (30), precisou ser adiada para sexta-feira (2). - Internet

05/07/2021

Já está disponível no site da Secretaria de Educação de Cabo Frio, na Região dos Lagos, a listagem da classificação preliminar do Processo Seletivo Simplificado promovido pela pasta. A divulgação, que seria na última quarta-feira (30), precisou ser adiada para sexta-feira (2).

A publicação é referente à segunda etapa de classificação preliminar, destinada aos cargos de Auxiliar de Classe, Inspetor de Alunos, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro, Nutricionista, Motorista II e Vigia, previstas no Edital SEME Nº 003/2021, disponível no site da Secretaria de Educação.

Também foi divulgada nesta sexta-feira (2) a classificação preliminar retificada referente à primeira etapa de classificação preliminar para os cargos de Professor Docente I, Professor Docente II, Professor Orientador Educacional, Professor Inspetor Escolar, Professor Supervisor Educacional, Agente Administrativo e Secretário Escolar, conforme previsto no item 7.1.1 do Edital SEME Nº 003/2021. O ato publicado nesta sexta-feira (2) torna sem efeito a emenda publicada no último dia 1º de junho.

No site da Secretaria de Educação também já está disponível a listagem de classificação dos candidatos do concurso de 2009 que atenderam à convocação do Edital Nº 15, publicado em 8 de dezembro de 2020, para apresentação de documentação e preenchimento de formulário previsto no item 2.12 do Processo Seletivo Simplificado, também disposto no Edital SEME Nº 003/2021. Esses candidatos terão prioridade na classificação.

Com a divulgação, os candidatos que identificarem inconsistências na listagem poderão preencher formulário e abrir processo de recurso.