A análise de classificação e notas dos currículos acontecerão entre 12 e 19 de agosto,Internet

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 22:00 | Atualizado 06/07/2021 22:00

Estão abertas as inscrições do processo seletivo de pós-graduação em Ciências Naturais, no Instituto Federal Fluminense (IFF), no campus de Cabo Frio, na Região dos Lagos, que abrange os cursos de Ciências, Biologia, Química, Matemática e Pedagogia. O edital está disponível no portal da Instituição. No total, serão disponibilizadas 20 vagas, e os interessados terão até 23h do dia 18 de julho para efetuar o cadastro on-line no site do Instituto

Para se inscrever, é necessário pagar a taxa de R$ 60,00; o pedido de isenção pode ser feito até esta quarta-feira (7), através do e-mail [email protected] A confirmação do benefício será dada entre quinta (8) e sexta (9). A quem não for concedido, é necessário efetuar o pagamento até o próximo dia 19 de julho.

A lista de candidatos inscritos será liberada dia 21 de julho, a partir das 17h, no site de seleções do IFF. A entrega de currículo documentado e proposta de pesquisa devem ser feitos entre os dias 26 e 30 de junho, através do e-mail da Coordenação de Pós Graduação do Campus Cabo Frio. O resultado da análise dos currículos documentados serão postados no site de seleções do IFF a partir das 18h no dia 6 de agosto.

A análise de classificação e notas dos currículos acontecerão entre 12 e 19 de agosto, sendo divulgados no dia 20 do mesmo mês, a partir das 18h, no site de seleções do IFF. As matrículas dos candidatos selecionados serão divulgadas entre 23 e 31 de agosto. O resultado da reclassificação será disponibilizado no dia 17 de setembro, a partir das 18h.