Papa Francisco - AFP

Papa Francisco AFP

Por AFP

Publicado 04/07/2021 12:23

O Papa Francisco, de 84 anos, será submetido a uma cirurgia, no Hospital A. Gemelli, em Roma neste domingo, 4. O Papa fará uma cirurgia no intestino grosso, por causa de uma inflamação do cólon, informou o Vaticano.

O pontífice argentino foi internado na capital italiana, onde será submetido a uma "cirurgia planejada para estenose diverticular sintomática de cólon", segundo um comunicado.

Publicidade

De acordo com o comunicado, ao final da cirurgia, um boletim de saúde será publicado.