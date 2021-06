Sarah Andrade - reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 20:50 | Atualizado 08/06/2021 20:53

Pelo Instagram, Sarah Andrade abriu o jogo com os fãs sobre o pós-operatório de algumas cirurgias plásticas pelas quais passou. Nos Stories, a ex-BBB relatou algumas dificuldades que vem enfrentando depois do procedimento.

"O pós-operatório é bem difícil. Não só fisicamente, mas também para o emocional. Fiquei muito triste em alguns dias, me achando horrível. Não apareci com frequência nas redes sociais por não me sentir bem comigo mesma", explicou.

Segundo Sarah, os quatro primeiros dias após a cirurgia foram os piores. "Ainda estou toda roxa e sinto dores em todo o corpo. Também uso placas nas cintas, como se ainda estivesse 'amarrada'. Mas agora estou melhor. Foi o primeiro dia que fiquei olhando no espelho e me senti realizada. Era um sonho realizar essa cirurgia".

A consultora de marketing fez silicone, lipo LAD e enxertia glútea de uma só vez.