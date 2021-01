Por O Dia

09/01/2021 10:30

Rio - O Hospital Federal de Bonsucesso retomou a realização de transplantes de córneas na última semana. A primeira cirurgia foi realizada na quinta-feira, no Centro Cirúrgico Ambulatorial da Unidade. Mais de 2 mil pessoas aguardam na fila única por uma córnea no Rio de Janeiro. As cirurgias estavam suspensas desde o incêndio que atingiu o Prédio 1 do hospital, no dia 27 de outubro de 2020