A Superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, na Rua México, Centro do Rio Reprodução/Google Maps

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 21:12 | Atualizado 18/03/2021 21:22

Rio - A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio (Sems/RJ) divulgou, no início da noite desta quinta-feira, que as cirurgias eletivas nos hospitais da rede federal do Rio serão suspensas a partir desta sexta (19), por tempo indeterminado.

Segundo a Sems/RJ, a medida tem o objetivo de direcionar os serviços desses hospitais ao tratamento de pacientes infectados pela covid-19, em consideração à escassez de leitos em todo o país.