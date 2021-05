Jimmy Featherhouse Reprodução/SWNS

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 17:07

Rio - No Reino Unido, Jimmy Featherhouse conta que já gastou em um ano cerca de US$ 14 mil, aproximadamente 75 mil reais, em procedimentos estéticos. Em entrevista ao canal SWNS, Jimmy disse que o objetivo é ficar parecido com o boneco Ken, explicando que "ele tem uma aparência fantástica".



"Eu acho que ele tem uma aparência fantástica", disse Featherhouse. "Eu sempre fui alguém que gostava de me destacar sobre os demais. Agora eu quero me exibir mais ainda. Eu quero parecer mais com plástico, é essa estética que gosto. Eu sei que não sou do gosto de todo mundo, mas não ligo. Eu faço o que me faz feliz", contou.