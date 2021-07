No momento em que chegou no local, acompanhado de um outro homem, foi dada a voz de prisão em flagrante pelo furto. - Letycia Rocha (RC24h)

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 22:22

Agentes da 129 DP de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, prenderam em flagrante dois homens acusados de integrar uma quadrilha especializada em furto de veículos na tarde desta quarta-feira (7), em Cabo Frio.

A ação foi deflagrada em conjunto com o setor de inteligência da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Niterói, Delegacia de Araruama e Secretaria de Segurança de Araruama.

Conforme a Polícia Civil, durante as buscas na cidade, os agentes localizaram um veículo Volkswagen Gol, de cor preta, utilizado no apoio ao furto de uma viatura descaracterizada da Guarda Civil de Araruama. O motorista do automóvel foi reconhecido como um dos elementos envolvidos no crime em imagens capturadas por câmeras de monitoramento da cidade.

Já o segundo envolvido foi capturado após uma campana realizada pelos agentes em frente à casa em que vivia. No momento em que chegou no local, acompanhado de um outro homem, foi dada a voz de prisão em flagrante pelo furto.

Contra o amigo do acusado, havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de receptação e ele também acabou sendo preso.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126 DP e seguem à disposição da Justiça.