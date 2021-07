Engenheiros da Secretaria de Educação foram acompanhados pelo Sepe Lagos, que tem auxiliado nas orientações - SECOM

Publicado 12/07/2021 21:43

A equipe de engenharia da Secretaria de Educação de Cabo Frio, na Região dos Lagos, está realizando uma série de visitas técnicas às unidades escolares no primeiro distrito e em Tamoios. Durante a ação, os profissionais são acompanhados por integrantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, Núcleo Lagos (Sepe Lagos). As visitas começaram na última semana e seguem nesta segunda-feira (12).