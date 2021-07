Na terça (13) e quarta-feira (14) as pessoas com 41 anos recebem a primeira dose do imunizante. - SECOM

Publicado 12/07/2021 21:48 | Atualizado 12/07/2021 21:49

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, dá continuidade à Campanha de Vacinação contra a Covid-19 no município. Nesta semana serão vacinadas pessoas de 40 e 41 anos. A faixa etária prevista permanece à frente na pactuação do calendário unificado do Estado do Rio de Janeiro.

Na terça (13) e quarta-feira (14) as pessoas com 41 anos recebem a primeira dose do imunizante. Já as pessoas de 40 anos serão vacinadas na quinta (15) e sexta-feira (16).

A imunização deste grupo acontece nas unidades de saúde que fazem vacinação contra a Covid-19. As unidades funcionam de 9h às 16h, de terça a sexta-feira.

Esse público também poderá se vacinar no sistema Drive-Thru, que funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para se vacinar com a primeira dose, o cidadão deve apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o comprovante de residência.

REPESCAGEM ACONTECE EM TODOS OS DIAS DE VACINAÇÃO

As pessoas que não compareceram para se vacinar no período divulgado dos grupos prioritários anteriores devem procurar as unidades de saúde que fazem vacinação contra a Covid-19 para receber o imunizante. A repescagem de quem não compareceu no período divulgado acontece em todos os dias de imunização contra o coronavírus. Cada grupo precisa apresentar os documentos gerais, comprovante de residência e a comprovação, no caso das comorbidades e dos profissionais e trabalhadores dos grupos já atendidos.

ONDE SE VACINAR:

Drive-thru

Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho

Drive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º DISTRITO

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº