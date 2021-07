A Prefeitura esclarece também que para retirar o cartão, o beneficiário deverá estar portando documento de identificação com foto e CPF. - Internet/ Divulgação

A Prefeitura esclarece também que para retirar o cartão, o beneficiário deverá estar portando documento de identificação com foto e CPF.Internet/ Divulgação

Publicado 13/07/2021 22:06

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, informa que os beneficiários contemplados pelo programa de transferência de renda Supera Rio poderão buscar seus cartões a partir desta quarta-feira (14), das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na rua Florisbela Roza da Pena, nº 292, no Braga (próximo ao Fórum).

Quem não recebeu pelo celular o SMS de confirmação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, poderá conferir a convocação pelo site do Supera RJ, pela Central de Atendimento do Programa no 0800 071 7474 ou ainda no CRAS mais próximo da sua residência.

Publicidade

A Prefeitura esclarece também que para retirar o cartão, o beneficiário deverá estar portando documento de identificação com foto e CPF. A retirada só pode ser feita pelo próprio beneficiário, sendo proibido delegar a ação a terceiros, exceto os casos com procuração.

Lançado em junho, o Supera Rio é um auxílio oferecido pelo Governo do Estado que pode ser solicitado por pessoas com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a R$ 178 e inscritas no CadÚnico nas faixas de pobreza extrema ou pobreza.