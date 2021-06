Lançamento Programa SuperaRJ pelo governador Claudio Castro, na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio. Na foto, o governador, Claudio Castro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Lançamento Programa SuperaRJ pelo governador Claudio Castro, na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio. Na foto, o governador, Claudio CastroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 20:13 | Atualizado 10/06/2021 20:15

Rio - A procura pelas linhas de crédito do Programa SuperaRJ, operacionalizadas pela Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), alcançou na primeira semana do lançamento os recursos de R$ 300 milhões destinados para os microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais, e para micro e pequenas empresas. Os financiamentos a juro zero vão de R$ 500 até R$ 50 mil, dependendo da categoria.

As novas inscrições serão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira, 10/06, no site da AgeRio para que os que se cadastraram no portal tenham os seus pedidos analisados de forma a garantir a qualidade no processo. Ao todo, foram aproximadamente 30 mil inscrições, entre microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais e de micro e pequenas empresas.

Todos os profissionais e empreendedores que estejam em busca de informações sobre as novas inscrições devem acompanhar os canais de atendimento e as redes sociais da AgeRio. Já as pessoas que se inscreveram devem aguardar o contato da Agência para dar prosseguimento à análise do processo.