Carinho e presentes no dia 12 - Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:26 | Atualizado 10/06/2021 16:42

Assim como em 2020, o dia dos Namorados deste ano será em meio a pandemia da COVID-19, o que muda alguns hábitos de consumo dos brasileiros. Com as limitações impostas, uma pesquisa realizada pelo Google revelou que 29% dos consumidores não irão conseguir "comemorar" a data como gostariam, até por conta das restrições causadas pela necessidade do distanciamento social.

Apesar do cenário econômico difícil, no entanto, as buscas por presentes para o Dia dos Namorados registraram, até o início de maio uma alta de 105% em relação ao mesmo período do ano passado, A tendência é que o interesse das pessoas cresça ainda mais à medida que a data se aproxima, já que 76% daqueles que pretendem comprar presente, afirmam que devem fazer esta pesquisa a menos de 15 dias da data.

Sites de busca, foram os meios mais utilizados para procurar ideias e informações sobre presentes para 30% das pessoas que participaram da pesquisa. Com base nas buscas realizadas, o Google preparou algumas dicas para pequenas e médias empresas aproveitarem a data e se destacarem nas vendas online do Dia dos Namorados:

• Priorize o bom atendimento

Comprar um presente que caiba no bolso é importante, mas um bom atendimento é essencial para a escolha do presente. Quer conquistar seu cliente? Seja rápido para tirar dúvidas, proporcione a ele um atendimento personalizado, responda todas as mensagens no seu site e na plataforma do Google. As chances de sucesso nas vendas serão ainda maiores.

• Crie oportunidades

Diferente de outras datas, no Dia dos Namorados não há uma categoria específica de presentes a ser oferecida. Esta é uma ocasião propícia tanto para lojas de roupas, sapatos e perfumaria, quanto para outras categorias como serviços de spa, ou experiências em restaurantes e hotéis. Dessa forma, seja qual for o seu negócio, a probabilidade de poder oferecer um produto ou serviço especial é grande. Apresente a sua empresa como uma opção diferenciada de presente.

• Saia do tradicional

Pensar em presentes criativos é uma das principais dificuldades de quem vai escolher o presente de Dia dos Namorados (30%). Como em 2021 a data cai em um sábado, oferecer experiências ou produtos que proporcionem algo para ser feito a dois como por exemplo um kit que ajude a trazer para dentro de casa a experiência de celebrar em um restaurante, podem fazer com que você chame a atenção do seu cliente.

• Tenha atenção aos prazos de entrega

Pesquisa interna realizada pelo Google demonstrou que 76% de quem pretende presentear neste Dia dos Namorados no Brasil vai às compras com 15 dias ou menos de antecedência. Garantir que seu produto será entregue no prazo foi mencionada entre as principais preocupações por 20% dos consumidores nesta data.

• Ajude seu cliente

A decisão pela escolha do presente, mesmo para compras realizadas em lojas físicas, começa a partir de uma pesquisa na internet. A partir do aplicativo do Google Meu Negócio você pode compartilhar fotos, criar promoções e sugerir presentes para o Dia dos Namorados. Quando os consumidores têm mais detalhes sobre os produtos que a empresa vende ao acessar o painel de informações na Busca ou no Google Maps, isso favorece a comunicação e resulta em mais contatos.

• Mantenha informações atualizadas

Ao anunciar um produto no perfil da sua empresa no Google, não esqueça de manter as informações atualizadas como o horário de funcionamento da loja, localização no Google Maps e a disponibilidade do produto para retirada, para entrega ou envio para a casa do cliente. Saber que o produto está disponível impacta diretamente na decisão de compra.