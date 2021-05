William Bonner apresenta jornal de barba Reprodução/Globo

Publicado 23/05/2021 20:21 | Atualizado 23/05/2021 20:22

Rio - Não vai ser hoje que William Bonner dirá que teve uma "boa" noite. Tudo isso porque neste sábado, o apresentador registrou, em suas redes sociais, que sua biografia no Google - aquela que é criada no Wikipedia - aparecia com um erro sobre o local de seu nascimento.

"Alguém podia corrigir? Gosto muito de Ribeirão Preto, tenho amigos queridos de lá, parentes, meus filhos foram concebidos em Ribeirão. Mas nasci em São Paulo, na rua Frei Caneca, na antiga Maternidade de São Paulo. Até os 7 anos, morei no Tatuapé. Depois, Higienópolis, até me mudar pro Rio, no longínquo 1989. Estive em Ribeirão Preto 5 vezes. Por muitos motivos, tenho a cidade no coração. Mas não foi lá que nasci, não. Alguém corrige?", escreveu William, no Instagram.

Mas, mesmo após o pedido ser feito, a plataforma ainda não registrou nenhuma alteração. Indignado com a demora, William fez mais três postagens cobrando a mudança das informações sobre sua biografia e seguiu fazendo mais publicações, desta vez, em tom de deboche. Só na noite deste domingo, Bonner fez cinco postagens reclamando da lentidão do Google em alterar suas informações.

"Iniciamos uma exibição de fotos aleatórias de minha autoria enquanto o Google analisa o pedido para corrigir o nome de minha cidade de nascimento", escreveu.

Confira as postagens de Bonner: