Publicado 12/05/2021 19:06 | Atualizado 12/05/2021 19:07

Rio - Nesta quarta-feira (12), usuários do serviço de navegação Google Maps, em Niterói, registraram uma alteração inesperada. O aplicativo alterou o nome de uma via em Icaraí para o nome do ator Paulo Gustavo, morto na terça-feira passada vítima da covid-19.

Porém, o que chama atenção na mudança é que o endereço alterado foi da Rua Otávio Carneiro, quando uma consulta pública, feita pela prefeitura de Niterói, aprovou a mudança de nome da Rua Coronel Moreira César para Rua Ator Paulo Gustavo, em homenagem ao comediante que cresceu na cidade.

A prefeitura de Niterói foi procurada pelo DIA para se pronunciar sobre a mudança mas, até o momento, não houve resposta.

Mais de 31 mil pessoas votaram a favor e representam 90,2% dos votos. Os participantes responderam “sim” à pergunta “Você concorda com a substituição do nome do Coronel Moreira César, em Icaraí, pela Rua Ator Paulo Gustavo?”. Com a provação pública, o prefeito Axel Grael deve enviar uma Mensagem Executiva para a Câmara de Vereadores solicitando a alteração.