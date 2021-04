Arthur diz que aparece na imagem do Street View de Conduru Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 08:56

Rio - Arthur afirmou em conversa com os brothers na cozinha do "BBB 21" que aparece em uma imagem do "Google Street View", em Conduru, no Espírito Santo, onde nasceu. O "Street View" é uma plataforma de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra.

fotogaleria

Publicidade

Segundo Arthur, ao pesquisar Conduru, o menino que aparece sentado na igreja da cidade é ele. Nas imagens, é possível ver um rapaz sentado na igreja, mas não dá para ver seu rosto. Será que é mesmo Arthur Picoli, de Conduru?