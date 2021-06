O Shell Box permite o pagamento do abastecimento e de itens das lojas de conveniência Shell Select - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:47

A marca Shell lança no dia 15 de junho a nova ‘PROMOSHELL MENOS 15’. Clientes que utilizam Shell Box, aplicativo de pagamento e experiências da marca Shell, que ativarem o cupom MENOS15 terão desconto de R$ 0,15 por litro de combustível nos próximos três abastecimentos pagando com Shell Box. Não há valor mínimo de abastecimento e o desconto é válido para qualquer combustível por até 60 dias depois de ativar o cupom. Novos usuários de Shell Box ainda ganham um cupom extra de R$ 10 de desconto para o primeiro abastecimento de, no mínimo, R$ 60,00.

O Shell Box permite o pagamento do abastecimento e de itens das lojas de conveniência Shell Select de forma rápida, segura e descomplicada utilizando o celular. Em todo o Brasil, já são cerca de 3.500 postos Shell e 500 lojas de conveniência Shell Select que oferecem a opção de pagamento com Shell Box.

“Unimos os postos Shell e o aplicativo Shell Box para criar uma grande plataforma promocional que atendesse todas as preferências dos nossos clientes: segurança, praticidade e desconto. Assim, estreitamos ainda mais o relacionamento com nossos consumidores, que escolhem a marca Shell pela qualidade de nossos produtos e serviços”, afirma Marcelo Couto, diretor de Marketing da Raízen.

A promoção vai até 15/10 ou enquanto durarem os cupons.

Promoção ‘Sorte a Caminho de Casa’

Outra promoção que inicia em 15 de junho é a ‘Sorte a Caminho de Casa’, exclusiva para motoristas de caminhão cadastrados no Clube Irmão Caminhoneiro Shell, que sorteará diariamente vale-compras de R$ 500 para compras no site Casas Bahia, além de dois prêmios finais de R$50 mil para os ganhadores aproveitarem com a família.

Para participar, o motorista deve fazer um breve cadastro no site www.shell.com.br/clubeirmao ou pelo WhatsApp (011) 9 6628-1084. A partir de R$ 800 em abastecimento, basta enviar o cupom fiscal para o site ou WhatsApp e torcer para ganhar. Compras em qualquer valor do lubrificante Shell Rimula, de Shell Evolux Arla 32 e abastecimentos com Shell Evolux Diesel, o diesel aditivado da marca Shell, ganham um número da sorte extra. Os números sorteados são anunciados no site da promoção.

“A saudade de casa é uma constante na vida desses profissionais das estradas. Com esta nova promoção, daremos aos motoristas de caminhão a oportunidade de escolherem produtos do site da Casas Bahia, além de concorrerem a dois prêmios de R$ 50 mil para que possam aproveitar melhor os momentos ao lado de suas famílias.” afirma Marcelo Couto, diretor de Marketing da Raízen, licenciada da marca Shell.