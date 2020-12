Por O Dia

Publicado 04/12/2020 00:00

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, poderá ser destaque em mais uma premiação neste ano. O professor de matemática Luiz Felipe Lins, da Escola Municipal Francis Hime, na Taquara, concorre no Prêmio Shell de Educação Científica na categoria Ensino Fundamental pela experiência educacional Construção Civil & Geometria. Disputam com o docente ainda cinco projetos do Rio de Janeiro.

Os vencedores, de acordo com a colocação, serão premiados com: viagem educativa para Londres mais R$ 8 mil; R$ 6 mil; e R$ 4 mil. As escolas dos três primeiros colocados receberão também um projetor multimídia e um laptop com alto-falante.

Com um projeto pedagógico diferenciado e criativo, que alia geometria e números aos desafios cotidianos da construção civil, Luiz Felipe Lins ficou surpreso ao ser selecionado. "Fiquei feliz ao saber da classificação, pois isso fecha com chave de ouro um ano difícil de pandemia. Mesmo assim, a gente consegue mostrar que é possível fazer diferença por meio da Educação", destaca.

Luiz Felipe teve a ideia do projeto Geometria e Construção depois de levar aos alunos a planta de um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida que estava sendo construído próximo à escola e explicar as informações matemáticas contidas nela. A partir do entusiasmo e interesse da garotada, o professor deu à turma a tarefa de trabalhar os temas da construção civil com as aplicações da geometria e dos números.

Os alunos precisaram desenhar a planta baixa de uma casa e construir a maquete. Na etapa seguinte, montaram um planejamento para revestimento, apresentando: o piso escolhido para cada cômodo e o material necessário como argamassa, espaçadores e rejunte. Os estudantes fizeram trabalho completo, com pesquisas pela internet e nas lojas físicas de material de construção. Foi necessário até pegar orçamento com pedreiros da região. Todo o exercício foi aplicado em cima de conceitos matemáticos estudados no 7º ano: área e perímetro das principais figuras planas, proporcionalidade, ângulos, unidades de medidas, escalas e elaboração de planilhas.

No fim, os grupos precisaram apresentar para a turma a maquete, um vídeo mostrando imagens da elaboração do trabalho, a planta baixa da casa, planilha de todos os custos e uma avaliação individual, apontando as dificuldades, as aprendizagens e os conceitos matemáticos observados durante a realização do projeto.

O Prêmio Shell de Educação Científica tem como objetivo incentivar e valorizar professores das áreas de ciências e matemática no Rio de Janeiro e Espírito Santo, premiando projetos de educação inovadores que, por meio de metodologias diferenciadas, imprimam novas formas de ensinar e de aprender. Para conferir todos os finalistas do prêmio, acesse: https://psec.shell.com.br/inscricao/finalists-of-the-2020-edition.html.

E ele não para por aí: o professor Luiz Felipe Lins, neste ano, pode se destacar mais uma vez em uma premiação de grande porte. Em 2020, o docente foi eleito o Educador do Ano pelo concurso nacional Educador Nota 10, uma realização da Fundação Victor Civita, Abril e Globo. Finalista, ele também se classificou entre os 10 melhores professores da edição pelo mesmo projeto, sendo o único escolhido da cidade do Rio de Janeiro.