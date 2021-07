Com o grupo foram apreendidos uma pistola com a numeração suprimida, carregador com nove munições, um simulacro de pistola, fitas isolantes, balaclavas, luvas, presilhas, e outros artefatos usados em roubos. - Letycia Rocha (RC24h)

Com o grupo foram apreendidos uma pistola com a numeração suprimida, carregador com nove munições, um simulacro de pistola, fitas isolantes, balaclavas, luvas, presilhas, e outros artefatos usados em roubos.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/07/2021 17:42

Três homens foram presos em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na segunda-feira (12) por policiais civis da 22ª DP, da Penha. Eles são acusados de associação criminosa, porte de arma de uso restrito, receptação e adulteração de sinal automotor. Com o grupo foram apreendidos uma pistola com a numeração suprimida, carregador com nove munições, um simulacro de pistola, fitas isolantes, balaclavas, luvas, presilhas, e outros artefatos usados em roubos.

De acordo com a Polícia Civil, os elementos foram capturados após trabalho de inteligência e monitoramento. A equipe da 22ª DP obteve informações de que o trio, que é ligado a criminosos de Cabo Frio, estariam na cidade para cometer crimes patrimoniais.

Publicidade

Um automóvel onde os acusados estavam foi abordado pelos policiais civis. O trio confessou que pretendia realizar um roubo e que eram oriundos do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O carro estava com placa adulterada, sem correspondência com o número do chassi e também foi apreendido.

Os criminosos foram encaminhados ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça.