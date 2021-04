Benevenuto deixa o 38ºBPM de Três Rios, onde estava desde julho de 2020. Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 21/04/2021 21:03

O 25º Batalhão da Polícia Militar com sede em Cabo Frio, mas que cobre toda Região dos Lagos (Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Búzios) recebe o novo comandante nesta sexta-feira (23). O tenente-coronel Alex Benevenuto Santos vai assumir no lugar do tenente-coronel Rodrigo Ibiapina, que passa a comandar o 6º Comando de Policiamento de Área.

Benevenuto deixa o 38ºBPM de Três Rios, onde estava desde julho de 2020. O tenente-coronel, que tem vasta experiência em operações especiais, gerenciamento de crises e negociação de conflitos, é formado pela Escola Superior de Polícia Militar em Gestão de Políticas Públicas.

Ele chegou a comandar o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) por um ano, entre dezembro de 2017 e 2018 e, antes disso, foi subcomandante por um ano e cinco meses.

A solenidade de passagem de comando acontece na sede do 25º BPM, às 14h. De acordo com a Assessoria da PM, a cerimônia não será aberta para a cobertura da imprensa.