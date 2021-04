Disparos atingiras as pernas das meninas Imagens divulgadas pelo pai

Publicado 25/04/2021 00:19 | Atualizado 25/04/2021 08:27

Duas meninas foram atingidas por estilhaços de armas de fogo na noite deste sábado (24), na comunidade do Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A reportagem do O Dia conversou com exclusividade com o pai das crianças, o ajudante de caminhão, Bruno Gomes Barreto, de 28 anos. Segundo Bruno, ele estava sentado na porta de casa com as filhas, por volta das 21h, quando um “um menor subiu a rua e bateu de frente com os policiais”. O PMs então teriam feito disparos contra o suspeito. Um dos tiros bateu no chão e os estilhaços atingiram as pernas das duas meninas.

Bruno imediatamente ao perceber o que aconteceu, pegou as duas filhas e buscou socorro na Unidade de Pronto Atendimento do município, que fica no Parque Burle. “Um dos estilhaços ficou agarrado na perna da minha filha de um ano e na minha outra filha de 6 anos, bateu de raspão. A vítimas foram atendidas, passam bem e estão fora de perigo.

Entramos em contato com o comando do 25º Batalhão de Policia Militar para saber um posicionamento dos responsáveis pela operação.