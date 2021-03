A barreira funcionará durante 24 horas por dia, até 4 de abril, a partir da madrugada desta sexta-feira (26). Robson Cruz - Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:52 | Atualizado 25/03/2021 18:13





A operação será montada na RJ-106 na altura da saída da Via Lagos. O objetivo é vetar o acesso de turistas à região durante o feriado de 10 dias adotado pelo governo do estado.



A ação será viabilizada por meio de uma operação conjunta entre a Guarda Municipal de São Pedro, Guarda Municipal de Cabo Frio, equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária (BPRV), tendo o apoio da Base Aérea Naval (BAeNSPA).



A barreira funcionará durante 24 horas por dia, até 4 de abril, a partir da madrugada desta sexta-feira (26). Poderão acessar a região somente portadores de comprovante de residência ou IPTU, desde que estejam em nome de algum dos ocupantes do veículo.



O secretário de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia, José Maria Cádimo, ressaltou que essa não é uma ação individual do município, por isso, a parceria formada neste momento é de suma importância. “Para obtermos o resultado que esperamos, a barreira terá que funcionar durante 24 horas por dia. Por isso a necessidade de unirmos forças, tanto em relação a equipamentos, quanto em relação ao efetivo”, disse.



A previsão é que mais barreiras fiscalizatórias sejam montadas em pelo menos três acessos à Região dos Lagos: em Tamoios, no segundo distrito de Cabo Frio; no Trevo de Armação dos Búzios; e no Distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.



“Nossas equipes estarão presentes apoiando os agentes das Guardas Municipais e demais profissionais empenhados nas barreiras sanitárias. Essa é uma situação ímpar e estamos nos esforçando para colaborar com todos os municípios abrangidos pela área de atuação do nosso batalhão”, afirmou o Comandante do 25º Batalhão e Polícia Militar, Coronel Ibiapina Chiaradia.



Participaram da reunião, representando o município de Cabo Frio, os secretários de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, e de Direitos Humanos e Segurança, Aglaia Olegário, além do superintendente da Guarda Municipal de Cabo Frio, José Torres. Representando a Polícia Militar, compareceram o Coronel Ibiapina Chiarardia, comandante do 25º Batalhão, o Capitão Major Alcântara, chefe do setor operacional, e o Capitão Cremonezi, comandante da 2ª Companhia. Representou a 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária o Capitão Neylon. Já o Comandante da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia foi representado pelo Capitão-Tenente (AA) Marcelo Alves Ferreira.



‘NÃO VENHA, O MOMENTO É GRAVE’



Aviso sobre barreiras em painéis eletrônicos da Via Lagos

O município de São Pedro da Aldeia enviou, nesta quinta-feira (25), a solicitação à concessionária CCR Via Lagos, responsável pela administração da RJ-124 (principal ligação do Rio de Janeiro com a região), para utilização dos painéis eletrônicos dispostos ao longo da rodovia para fins informativos. No documento, foi destacado o pedido para que os dispositivos exibam alertas sobre a presença de barreiras fiscalizatórias nos acessos aos municípios da Costa do Sol.



A medida visa evitar que turistas, alheios à proibição da entrada de pessoas que não residam ou trabalhem nas cidades que estão realizando bloqueios, precisem retornar pela via. A barreira ficará instalada na saída da Via Lagos, na altura do bairro Balneário. A previsão é que mais barreiras fiscalizatórias sejam montadas em pelo menos três acessos: em Tamoios, no segundo distrito de Cabo Frio; no Trevo de Armação dos Búzios; no Distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.