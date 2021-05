Prefeito Fábio do Pastel pontuou que o tema é de grande relevância para o município e propôs um esforço de trabalho coletivo SECOM

Foi realizada uma reunião em São Pedro nesta quinta-feira (27), com o objetivo de colocar em pauta propostas que garantam acessibilidade na cidade. O Prefeito Fábio do Pastel (PODE), recebeu representantes de seis secretarias municipais, além de vereadores e um empresário do setor de educação para tratar do projeto.

O planejamento contempla a elaboração de um Polo de Saúde, Qualidade de Vida e Educação para PCD (Pessoa com Deficiência) e TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), que trabalhe também com atividades educativas específicas para o público-alvo. O centro será formado com a participação de diversos setores da cidade.

Fábio do Pastel pontuou que o tema é de grande relevância para o município e propôs um esforço de trabalho coletivo. “Observo um grande número de pessoas com muita sensibilidade nesse governo. Nosso envolvimento com a acessibilidade tem que avançar. Desde que assumi o governo, estou lutando, por exemplo, pela implantação do Colégio EMESP na cidade. A vontade de ajudar o próximo é o que me move todos os dias”, comentou.

A diretora do Centro de Reabilitação, Fernanda Suzarte, apresentou um projeto para criação de uma Clínica Escola do Autista no município. A iniciativa conta com a participação das secretarias de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Esportes e Agricultura.

“Agradeço pelo envolvimento de todos nesse projeto. É muito importante dar luz ao autismo e às demais necessidades especiais em nossa cidade. Para isso, precisamos de ações em conjunto. O olhar sobre essa parcela da população é urgente e fundamental. Já começamos o mapeamento da população com deficiência no município. Cada proposta dos diversos setores envolvidos enriquece a iniciativa, que trará benefícios para toda população. Vamos juntos”.

O Polo de Saúde, Qualidade de Vida e Educação para PCD e TEA será construído em novo local, a ser especificado, e vai agregar qualidade de vida para os moradores. A secretária de Saúde, Maria Márcia, que participou da reunião de forma remota, destacou que práticas em prol da acessibilidade estão no planejamento da pasta. “A Secretaria de Saúde está criando a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, que será implementada como política pública, com uma visão e intervenção global, inclusão, acessibilidade e atendimento, possibilitando dar os primeiros passos para a construção de uma rede de serviços específicos a esse grupo”, informou.

Na ocasião, cada representante expôs ideias e sugestões para acrescentar ações ao projeto. Foram debatidas propostas para garantir a inclusão e o desenvolvimento das pessoas com deficiência, como a carteirinha do autista, projeto já em andamento no município, e atividades de equoterapia, cinoterapia, cinema e cultura inclusivos, horta municipal, entre outros.

Entre os participantes da reunião, esteve o empresário Fábio Coelho, fundador da Academia do Autismo, que é referência nacional em inclusão e desenvolvimento do público-alvo, com sede localizada na cidade. O gestor se colocou à disposição do governo municipal para contribuir com projetos debatidos. O empresário contribuiu, ainda, com cerca de duas mil revistas de conscientização sobre o autismo para distribuição no município. O material, desenvolvido em parceria com o Instituto Maurício de Souza, a Revista Autismo e a Academia do Autismo, possui dicas de atividades de forma lúdica para o grupo.