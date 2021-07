Contra Josimar pendia o mandado de prisão preventiva pelo crime, - Letycia Rocha (RC24h)

Contra Josimar pendia o mandado de prisão preventiva pelo crime,Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 15/07/2021 20:28

Nesta quarta-feira (14), Policiais Civis da 126ªDP, de Cabo Frio, na Região dos Lagos, por determinação do titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, capturaram o nacional Josimar D.O.C.

Contra Josimar pendia o mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado, expedido pela comarca de Cabo Frio.

Após levantamento de dados do setor de inteligência, com o apoio de Policiais Militares do 25°BPM, o elemento foi capturado em uma abordagem ao seu veículo na Av. Wilson Mendes, no bairro Jacaré.