Fazenda Campos Novos abriga o Parque de Exposições - Internet

Fazenda Campos Novos abriga o Parque de Exposições Internet

Publicado 19/07/2021 16:08

A partir do próximo dia 24 e 25 de julho, o município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, que irá sediar a terceira edição da Semana Sebastião Lan, no Parque de Exposições de Tamoios, na Fazenda Campos Novos. O evento promovido pela Prefeitura com o objetivo de movimentar a área rural e relembrar a figura histórica do ruralista, precursor dos direitos do trabalhador rural em Cabo Frio.

Além da gastronomia quilombola, comidas típicas, programação artística, feira de artesanato, Projeto Circulê (com contação de histórias), teatro de bonecos, roda de capoeira (Grupo IÊ Capoeira), música ao vivo, exposição coletiva de fotografias e ainda exibição dos filmes “Lan” e “Memórias de Campos Novos.

Publicidade

Também haverá passeio de pôneis, oficina de tênis de mesa, arte circense Sollano Vasconcellos, trilha sensorial, arrecadação de alimentos e agasalhos, e ainda atividades preventivas de saúde com teste rápido de Covid para o público, aferição de pressão e medição de glicose. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório!

O Cabo Frio integra o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste). Além de uma forte vocação para o setor do turismo, a cidade tem uma enorme potencial para o agro.

Publicidade

QUEM FOI SEBASTIÃO LAN

Sebastião Lan foi um ruralista precursor dos direitos do trabalhador rural em Cabo Frio. Chegou na cidade em 1968 e iniciou a luta pela regularização fundiária no bairro Campos Novos, local que passava por sérios conflitos entre grileiros e lavradores. Ele organizou a reabertura do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que havia sido fechado pelos militares, e se tornou presidente do movimento.

Publicidade

Quatro meses depois de ter assumido a presidência do sindicato, no dia 6 de junho de 1988, véspera de sua ida a Brasília, onde entregaria um importante relatório ao Ministro da Reforma Agrária, Sebastião Lan sofreu um atentado na Rodovia Amaral Peixoto, levando seis tiros. Morreu cinco dias depois, aos 46 anos de idade.