Com a primeira colisão, o carro, descontrolado, atropelou Roberto Carlos, que teve o corpo arremessadoRenata Cristiane (RC24h)

Publicado 17/07/2021 15:25

Um funcionário da Ecomix, terceirizada Comsercaf, que presta serviços de limpeza e manutenção em Cabo Frio, na Região dos Lagos, ficou ferido um grave acidente, na manhã deste sábado (17), na Ponte Márcio Corrêa.



A vítima foi identificada como Roberto Carlos Barcelos, de 65 anos.



De acordo com testemunhas, um carro trafegava em alta velocidade e passou por cima da sinalização que havia no local onde funcionários da autarquia faziam um serviço. Com a primeira colisão, o carro, descontrolado, atropelou Roberto Carlos, que teve o corpo arremessado, vindo a cair dentro da carroceria do carro da Comsercaf, que estava no local dando suporte ao serviço de limpeza que era executado.



O estado de saúde dele é grave e aguarda transferência para unidade hospitalar especializada. Ainda segundo a diretoria da autarquia municipal, o caso foi registrado na delegacia.