A Secretaria de Saúde de Cabo Frio orienta que o paciente busque o primeiro atendimento na Unidade Básica de SaúdeInternet

Publicado 19/07/2021 21:13

A partir desta semana, as quatro unidades de saúde que fazem teste Swab RT-PCR para detecção da Covid-19, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, estão com novos horários de atendimento. O cidadão que estiver entre o primeiro e sétimo dia de sintomas como tosse, resfriado e breve mal-estar poderá ser testado de segunda a quinta-feira, das 8h às 15h, nos postos de Estratégia de Saúde da Família (ESF) dos bairros Gamboa (primeiro distrito) e Florestinha (Tamoios), e também nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Porto do Carro e Praia do Siqueira.

Os testes serão somente para pessoas que apresentem sintomas respiratórios, ou que tiveram contato próximo a um caso confirmado de Covid-19 durante o período de transmissibilidade da doença, que varia entre dois dias antes e 10 dias após a data de início dos sintomas.

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio orienta que o paciente busque o primeiro atendimento na Unidade Básica de Saúde ou Estratégia de Saúde da Família em que é cadastrado para receber o encaminhamento para a testagem do exame Swab RT-PCR. Caso o usuário vá direto às unidades de testagem, passará por uma pré-avaliação por profissional de saúde para verificar se deve realizar o teste.

O objetivo é ampliar o número de pessoas testadas para acompanhar a evolução dos casos na cidade, bem como buscar a adesão do paciente ao isolamento domiciliar, com acompanhamento familiar para evitar a disseminação do vírus.

“As unidades básicas de saúde são para atendimento inicial de quadro leve dos sintomas. Quando o atendimento é emergencial, o paciente deve ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)”, alerta o médico da saúde da família, Guilherme Tritany, apoiador institucional da Atenção Básica de Cabo Frio.

SOBRE O TESTE SWAB RT-PCR

Utilizado entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas, o swab é feito com uma espécie de bastão (tipo cotonete) que serve para coleta de material nasal. A realização está condicionada à avaliação do profissional de saúde.

Além de todas as ações do município, como no teste para identificação do diagnóstico e demais medidas de prevenção, a Prefeitura de Cabo Frio reforça que o mais importante e eficiente é a conscientização da população, que deve evitar aglomerações, utilizar máscara e acatar as recomendações dos profissionais de saúde.

ONDE FAZER O TESTE:

ESF FLORESTINHA – Rua Espera Feliz s/nº

ESF GAMBOA – Rua Jorge Veiga s/nº

UBS PORTO DO CARRO – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca s/nº

UBS PRAIA DO SIQUEIRA/PALMEIRAS – Rua Olinda s/nº