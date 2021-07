Em seguida, surge São Pedro da Aldeia, com taxa de 47,1, sendo 50 mortos; Rio das Ostras com 44,5 – 69 mortos; e Araruama com 35,7, ou seja, 48 mortes violentas intencionais. - Internet

Publicado 20/07/2021 19:28

O constante crescimento das facções criminosas e de milícias espalhadas pelo Rio de Janeiro na última década fez com que 24 das 30 cidades com mais de 100 mil habitantes no estado atingissem índices superiores à média do Brasil. A informação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).



Na Região dos Lagos, segundo os dados do estudo, Cabo Frio é a cidade com a maior taxa de mortes violentas intencionais (MVI) em 2020, com média de 48,2 mortos a cada 100 mil habitantes, e a 5ª maior do estado. No país, essa média é 23,6. A categoria abrange homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, sem considerar mortes por intervenção policial. No total, foram 111 óbitos por MVI no ano passado.



Em seguida, surge São Pedro da Aldeia, com taxa de 47,1, sendo 50 mortos; Rio das Ostras com 44,5 – 69 mortos; e Araruama com 35,7, ou seja, 48 mortes violentas intencionais.



Ainda dentro da área da Baixada Litorânea, Macaé, na Região Norte Fluminense, é a terceira cidade com o maior índice do estado: 133 óbitos no total, com taxa de 52,2 mortes a cada 100 mil habitantes. Já Maricá, na Região Metropolitana, registrou 60 mortes violentas intencionais no ano passado, com taxa de 36,5.



Fonte: Anuário de Segurança Pública 2021 Letycia Rocha (RC24h)