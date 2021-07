Sol - AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

SolAFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Publicado 20/07/2021 06:00

ÁRIES



A inovação gera novas oportunidades de carreira. Pode empreender de casa com dedicação e foco. Na conquista, chance de se envolver bastante.



TOURO



Publicidade

Evolua os seus contatos. Inicie e desenvolva relações na vida pessoal e profissional. Lute contra os obstáculos junto com o par.



GÊMEOS



Pode encher o bolso em áreas relacionadas à escrita e ao comércio. Estude bastante e ouça a sua intuição. A conquista vai ficar animada.



CÂNCER



Publicidade

Converse bastante com colegas e amigos de forma virtual. Não cometa excessos na saúde. Muita segurança na relação com o parceiro amoroso.



LEÃO



A vida profissional fica animada. Pode ter o desejo de se tornar independente mas evite tomar decisões precipitadas. Demonstre suas qualidades no flerte.



VIRGEM



Publicidade

Ótimas vibrações do campo astral. Tende a conhecer mais pessoas e aprender com colegas. Você vai ser bem exigente na conquista.



LIBRA



Um bom convívio com os chefes pode render uma promoção. Demonstre o seu empenho e o seu conhecimento no trabalho. Tenha atitude na paquera.



ESCORPIÃO



Publicidade

Convença os clientes com a sua lábia. Pode faturar bastante em trabalhos de vendas. Se esforce e demonstre interesse na relação.



SAGITÁRIO



Não vai querer se prender a uma rotina. Adote novos hobbies ou inicie um empreendimento. Expresse o que sente pelo seu companheiro.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Vai aprender com as pessoas mais jovens. Bom dia para as suas ambições e finanças. A vida a dois vai viver um momento estável e gostoso.



AQUÁRIO



Trabalhar em home office vai render bons frutos. Persiga os seus objetivos com seriedade e ambição. No romance, vai ter certeza do que quer.



PEIXES



Publicidade

O convívio com pessoas espertas vai estar em alta. Pode desenvolver parcerias muito produtivas. Foque em apenas um crush na paquera.