Casal - Reprodução de Internet

CasalReprodução de Internet

Publicado 19/07/2021 17:00

Rio - Os rituais auxiliam no fortalecimento espiritual e contribuem para afastar as energias negativas. Eles abrem os caminhos para o bom andamento da vida, uma vez que abrem os caminhos para a prosperidade no amor. Está precisando aquecer a vida a dois? Anote a receita!

Leia Mais Saiba como fazer ritual para atrair sorte

Publicidade

Ritual para aquecer o romance



Ferva dois litros de água. Acrescente uma rosa vermelha, três paus de canela e três galhos de alecrim. Ao alcançar a fervura, coe a mistura e, após o banho higiênico, jogue do pescoço para baixo. Depois do banho, acenda uma vela e reze um Pai Nosso, pedindo prosperidade e mentalizando boas energias para o seu romance.