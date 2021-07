Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 19/07/2021 06:00

ÁRIES



Vai colher bons frutos nos negócios. Se adapte e seja criativa na sua profissão. Pode ganhar uma promoção. O momento é de popularidade no flerte.



TOURO



Melhore as suas relações. Faça alguns telefonemas para se atualizar sobre a família. Uma amizade colorida pode rolar e exige simplicidade.



GÊMEOS



Utilize a sua intuição e seja criativa na sua profissão. Pode conquistar a admiração dos chefes. No romance, há sinal de boas risadas e clima gostoso.



CÂNCER



Os sonhos podem indicar caminhos para a sua vida. Evite gastar demais e sofrer com perrengues. O seu jeito agradável inicia um romance no trabalho.



LEÃO



Ótimo dia para obter uma bufunfa. Utilize o dinheiro para completar o seu orçamento. A saúde vai estar boa e a paquera apresenta alguém animado.



VIRGEM



Vai conhecer algumas pessoas especiais. A sorte está do seu lado e é bom participar de sorteios. Se está na pista, a família talvez te apresente alguém.



LIBRA



Vai ter oportunidade de encher o bolso. Mas não se precipite com o dinheiro. Os astros avisam para ter cautela com a arrogância no amor.



ESCORPIÃO



O desejo de evoluir na carreira pode te tornar agressiva. Aposte em tarefas que envolvam a comunicação. A sinceridade vai te atrair na paquera.



SAGITÁRIO



Trabalhar de casa vai fluir bem. Prefira trabalhos que você possa fazer sozinha. Suas relações devem ficar intensas. Vai flertar com alguém aventureiro.



CAPRICÓRNIO



Vai ser muito criativa hoje. Foque no trabalho coletivo. Mas evite parcerias que envolvam dinheiro. Pense bem antes de se comprometer na paquera.



AQUÁRIO



O mundo dos negócios pode te render uma grana extra. Vai precisar ser flexível para trabalhar com outras pessoas. Inove para renovar a união.



PEIXES



A sua impaciência pode tumultuar o ambiente de trabalho. Vai atrair pessoas bem diferentes. Sorteios e apostas podem dar grandes frutos.