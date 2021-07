Servidor

Prefeitura de Rio das Flôres quita 13º de servidores ativos e aposentados nesta sexta

Primeira metade do abono foi paga em maio e segunda parcela sai no dia 23 de julho. Governo afirma que a medida irá ajudar no aquecimento da economia local

Publicado 20/07/2021 18:33 | Atualizado há 1 segundo