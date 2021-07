Projeto do Corpo de Bombeiros leva experiência a crianças e adolescentes - Divulgação

Publicado 20/07/2021 06:40

Vinte adolescentes entre 13 e 15 anos que participam do projeto Numba, do Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade, vão viver na próxima quinta-feira (20 de julho) um dia de bombeiro no Quartel Central da corporação — localizado na Praça da República, Centro do Rio.

A iniciativa faz parte do projeto ‘Bombeirinhos’, uma parceria entre o Corpo de Bombeiros do Estado e a Voz das Comunidades, dirigida pelo ativista e influenciador digital Renê Silva.