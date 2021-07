Debate contará com a participação de parlamentares da bancada fluminense na Câmara - Reprodução

Debate contará com a participação de parlamentares da bancada fluminense na CâmaraReprodução

Publicado 19/07/2021 16:00 | Atualizado 19/07/2021 19:49

A Frente Parlamentar Mista do Rio de Janeiro em Defesa do Serviço Público promove, em conjunto com o Fórum de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Fosperj), nesta terça-feira (20), às 18h, um debate virtual sobre a reforma administrativa (PEC 32) e os efeitos da proposta para o funcionalismo. O texto está em tramitação na comissão especial da Câmara dos Deputados.

Participarão das discussões os deputados federais Alessandro Molon (PSB-RJ), Felício Laterça (PSL-RJ) e Paulo Ramos (PDT-RJ). O debate será mediado pelo deputado estadual Waldeck Carneiro (PT-RJ), integrante da Frente Parlamentar Mista, e por Renata Gama, integrante do Fosperj.



"Este encontro virtual inicia uma série de discussões sobre a PEC 32, que tramita na Câmara Federal; e também sobre o Regime de Recuperação Fiscal e seus impactos no serviço público estadual do Rio. Essa é uma proposta que, a meu ver, representa uma grave ameaça ao serviço público brasileiro e, consequentemente, ao Estado Brasileiro", afirma Waldeck.

Publicidade

FIM DO REGIME JURÍDICO ÚNICO

A PEC 32 prevê a reestruturação das regras do funcionalismo do país, aproximando as regras do setor público aos parâmetros da iniciativa privada. O texto acaba com o regime jurídico único para futuros servidores e cria cinco novos tipos de vínculos. Desses cinco, apenas um -- composto pelas carreiras de Estado -- terá direito à estabilidade.

Publicidade

Entre diversos outros pontos, a proposta também extingue benefícios previstos a categorias nos municípios, estados e União, como licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço (anuênio, triênio e quinquênio).